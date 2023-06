Galã de ‘Mar do Sertão’, Matteus Cardoso faz postagem ao lado do namorado: ‘Celebrarei o orgulho da nossa existência’

‘Tenho muito orgulho de celebrar quem sou e quem amo’, começou Matteus na legenda da publicação

Reprodução/Instagram/@matteusdscardoso Matteus Cardoso publica foto com seu namorado nas redes sociais



No Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+. comemorado na última quarta-feira, 28, o galã Matteus Cardoso, que interpretou o Joel Leiteiro de “Mar do Sertão”, compartilhou românticas fotos ao lado do namorado Bruno Albuquerque nas redes sociais. “Tenho muito orgulho de celebrar quem sou e quem amo”, começou Matteus na legenda. Na sequência, o ator ponderou sobre os preconceitos que pessoas LGBTQIAPN+ passam diariamente: ”enquanto pessoas sofrem qualquer tipo de discriminação, preconceito e injúria por sua orientação sexual ou identidade de gênero, lutarei pelo fim da desigualdade e celebrarei o orgulho de nossa existência e sobrevivência.” No final do texto, o artista ainda agradeceu seu companheiro: “Obrigado por estar nessa empreitada de vida ao meu lado Bruno Albuquerque. Te amo demais. Você é a melhor parte de mim”, declarou.