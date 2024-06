Galã de novelas nos anos 1990 e 2000, Marcello Antony fala sobre nova profissão em Portugal

Ex-global agora se aventura no mercado de imóveis e luxo; ele mora na Europa há seis anos

Reprodução/Instagram/@marcelloantony_oficial Ator se mudou para a europa em 2018



O ex-ator global Marcello Antony, conhecido por papéis nas novelas “Paraíso tropical” e “Senhora do destino”, usou seu Instagram para falar sobre a nova profissão. O ex-galã agora é corretor de imóveis de luxo em Portugal. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ele falou sobre a nova profissão e contou aos seguidores um pouco acerca da empresa que esta ingressando. “É com grande entusiasmo que eu anuncio a minha nova jornada como consultor de imóveis de luxo”, afirma Antony. “O nosso objetivo é superar as suas expectativas, proporcionando um serviço de excelência e resultados extraordinários. E eu estou feliz em poder colaborar com você e ajudá-lo a encontrar o imóvel dos seus sonhos.” Ele mora em Portugal há seis anos e, inclusive, atuou em séries como “Morango com Açúcar” e na trama “Valor da Vida”, da TVI.

