Geisy Arruda realiza ensaio sensual temático de Páscoa em sua casa no interior de São Paulo; veja fotos

Modelo posou vestindo uma lingerie de renda rosa, caracterizada como uma coelhinha; ela compartilhou o resultado em suas redes sociais e recebeu elogios dos seguidores

Reprodução/Instagram/@geisy_arruda Geisy Arruda se vestiu de coelhinha para ensaio sensual



A atriz e modelo Geisy Arruda, de 34 anos, realizou um ensaio sensual temático de Páscoa e compartilhou o resultado em suas redes sociais. As fotos foram feitas em sua casa, localizada no interior de São Paulo, onde ela posou vestindo uma lingerie de renda rosa, caracterizada como uma coelhinha. Os cliques foram bem recebidos pelos seguidores de Geisy, que elogiaram a beleza e sensualidade da modelo. Em seu perfil em uma plataforma de conteúdo adulto, ela destacou a chegada da “coelhinha” para celebrar a data festiva. As imagens do ensaio foram divulgadas no Instagram, onde os fãs não pouparam elogios. “Coelhinha, o que trazes para mim”, comentou um seguidor. “Boa noite, minha coelhinha linda”, disse outro. A atriz ainda compartilhou detalhes do ensaio, revelando um pouco dos bastidores e da produção das fotos.

Veja as fotos e o vídeo postados por Geisy

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA