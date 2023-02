Genro de Ana Maria Braga rebate seguidor que criticou seu estilo de vida: ‘Não é o dinheiro’

Badarik González se manifestou após um homem comentar em um post: ‘Com os milhões da mãe é fácil’

Reprodução/Instagram/badarik_gonzalez/Globo Badarik González é casado com Mariana Maffeis, filha de Ana Maria Braga



Genro da apresentadora Ana Maria Braga, o colombiano Badarik González rebateu um comentário de um seguidor que, aparentemente, criticou o estilo de vida da sua família. Em um post no qual celebrou os três anos de casado com Mariana Maffeis, filha primogênita da comunicadora, Badarik falou do seu relacionamento e agradeceu à apresentadora pelo apoio que deu à sua “pequena e intensa família”. Em seu texto, ele ressaltou que um conselho que ouviu de Ana Maria ficou gravado em sua cabeça: “Que a maioria dos dias sejam felizes, nem todos serão. Mas tente que seja a maioria”. Muitos seguidores deixaram comentários dizendo que Badarik e Mariana formaram nesse tempo de união uma família linda, no entanto, um homem disparou: “Com os milhões da mãe é fácil, e dá para fazer tudo, me poupe”. O colombiano, que vive com a família em meio a natureza, fez um vídeo respondendo esse comentário ácido.

“Às vezes, eu me poupo de responder mensagens, mas desta vez quis responder de um modo carinhoso, dando muita atenção para todos, não só para a pessoa que pergunta, ou que fala, ou que argumenta, ou que interpreta. Se dinheiro fizesse as coisas acontecer, todas coisas já estariam feitas. Mas não é o dinheiro, é a atitude de você fazer”, declarou o colombiano. Vários seguidores demonstraram apoio ao genro de Ana Maria. “Povo sem noção, o ser humano é assim mesmo, o importante é o que vocês são, Deus continue abençoando muito vocês”, disse uma pessoa. “Infelizmente, algumas pessoas são cruéis em seus comentários pelo simples fato de ver a felicidade no outro. Demais. Deus deu vida para cada um tomar conta da sua. E você, a Mariana, fazem isso muito bem. O dinheiro pode comprar o livro, mas não compra sabedoria”, pontuou outra. “Tem coisas na vida que tem preço, e outras tem valor”, acrescentou mais uma.