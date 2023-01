Após rumores, Ana Maria Braga mostra fotos e fala de namorado ao vivo na Globo

Apresentadora foi para a África do Sul com Fabio Arruda: ‘Às vezes, a gente só conhece a pessoa viajando’

Reprodução/Globo/Instagram/anamariabragaoficial Ana Maria Braga falou de Fabio Arruda no 'Mais Você' desta terça-feira, 24



A apresentadora Ana Maria Braga confirmou no “Mais Você” desta terça-feira, 24, que engatou em um novo relacionamento. As especulações começaram após a comunicadora postar fotos da viagem que fez com a família à África do Sul durante suas férias. Ana Maria postou no Instagram fotos com o filho, Pedro, a nora, Manu, e o neto, Bento, mas o que chamou a atenção de muitos seguidores foi a presença do jornalista Fabio Arruda. Nesta manhã, a apresentadora mostrou em seu programa as imagens que publicou nas redes sociais e comentou: “Falei tanto da viagem que não mostrei meus acompanhantes, que estavam comigo nessa aventura gostosa. Esse aí que vou mostrar, vocês já devem estar sabendo, é o Fabio. A outra foto é a família inteira”.

A artista deu a entender que essa viagem à África do Sul foi uma oportunidade de conhecer melhor o atual namorado. “A gente estava em uma tarde linda e foi uma viagem agradabilíssima. Boas companhias também fazem parte desse negócio de fazer roteiro de viagem. Às vezes, a gente só conhece a pessoa viajando, né? É uma grande verdade”, falou aos risos. Segundo o jornal Extra, o casal se aproximou após assistir a um jogo de futebol em março de 2022. Fabio, inclusive, já teria feito a cobertura de eventos esportivos. Atualmente, ele estaria trabalhando junto com a apresentadora nos bastidores. O último relacionamento público de Ana Maria foi com o francês Johnny Lucet. Eles chegaram a se casar em fevereiro de 2020, mas se separaram um ano depois.

