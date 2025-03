Gerard Piqué marca presença no aniversário de irmã de Neymar, Rafaella Santos

Evento privado aconteceu na noite desta terça-feira (11), com a proibição do uso de celulares entre os convidados

Gerard Piqué marcou presença na celebração dos 29 anos de Rafaella Santos, irmã do jogador Neymar, que aconteceu em um restaurante recém-aberto em São Paulo. O evento privado aconteceu na noite desta terça-feira (11), com a proibição do uso de celulares entre os convidados, o que gerou curiosidade sobre os momentos da festa.

A aparição de Piqué foi notável, especialmente por ele ter comparecido sem a sua atual namorada, Clara Chía. Ele foi flagrado em frente ao restaurante esperando um carro de aplicativo. O ex-jogador do Barcelona mantém uma amizade com Neymar desde os tempos em que atuaram juntos na equipe catalã. Entre os convidados estavam figuras conhecidas como Bruna Biancardi, Léo Picon, Gabriela Versiani e a famosa dupla sertaneja Matheus e Kauan.

