Vitor Roque faz primeiro treino no Palmeiras em preparação para semifinal contra o São Paulo

O atacante Vitor Roque integrou o elenco do Palmeiras em seu primeiro treino, com foco na semifinal contra o São Paulo. Sob a orientação do técnico Abel Ferreira, a equipe participou de atividades específicas tanto no ataque quanto na defesa, além de um coletivo em campo reduzido. Com sua regularização no BID da CBF, Vitor Roque pode ser uma adição importante para o clássico. Além disso, a comissão técnica do Palmeiras está avaliando a condição física dos zagueiros Gustavo Gómez e Piquerez, que estão em processo de recuperação após lesões. A presença deles no jogo ainda é incerta, mas a equipe está otimista quanto à sua evolução.

Felipe Anderson, que esteve em campo na vitória sobre o São Bernardo, comentou sobre a preparação para o confronto. “É um clássico. Então, nós temos de focar, trabalhar, para poder fazer bem cada detalhe. Entrar em campo como se fosse o nosso último jogo, sempre com a mentalidade de ir para cima. Com certeza vai ser um jogo muito difícil, mas queremos vencer”, comentou.

A uma partida de disputar decisão do Paulistão, Felipe Anderson destacou a força do grupo e as transformações que o elenco teve de enfrentar para superar a campanha oscilante da fase de classificação para chegar na condição de semifinalista. Ele ainda destacou a vantagem de poder fazer a partida em casa e convocou o torcedor.

“Primeiramente, todos sabem a força e a resiliência que tem o elenco do Palmeiras. A cada dia temos nos fortalecido mais. Poder disputar esse clássico com o apoio do nosso torcedor, é ótimo para poder nos contagiar. Contamos com eles. Esse é o espírito e a mentalidade do Palmeiras”, afirmou o jogador.

Publicado por Fernando Dias