Gigi Hadid é presa por posse de maconha nas Ilhas Cayman

A modelo norte-americana Gigi Hadid, de 28 anos, foi presa na semana passada nas Ilhas Cayman por posse de maconha e apetrechos para drogas. Ela desembarcou no dia 10 de julho, segunda-feira passada. Sua bagagem foi apreendida pela alfândega no Aeroporto Internacional Owen Roberts. De acordo com o site TMZ, Gigi estava acompanhada de um homem que não teve sua identidade revelada. Os dois foram multados em 1.000 dólares (R$ 4 milhões, na cotação atual) e liberados sem acusação. Pouco depois da publicação da história pelo site, uma fonte próxima de Gigi disse que a droga não estava na bolsa dela, mas na de um acompanhante e que funcionários do aeroporto “supostamente” queriam ser pagos para deixar passar o caso. Os policiais das Ilhas Cayman negaram o suposto suborno. “Nossos oficiais negam categoricamente a alegação de suborno feita contra eles pela Sra. Hadid. No entanto, convidamos a Sra. Hadid a fazer uma reclamação formal para nossa Unidade de Padrões Profissionais para que eles possam revisar o caso de forma independente, a fim de determinar se há alguma evidência para apoiar sua alegação”, disseram em nota enviada ao TMZ.