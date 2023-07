Marido de Andréa Sorvetão faz ameaça após ex-paquita ser excluída de ‘Xuxa, o Documentário’

Conrado falou que sua mulher fará revelações ao escrever a própria história: ‘Vocês vão descobrir coisas para caramba’

Divulgação/Record Conrado disse que Andréa Sorvetão fará revelações ao contar sua história



O cantor Conrado, que é casado com a ex-paquita Andréa Sorvetão, falou sobre a ausência da mulher no documentário do Globoplay sobre a trajetória da apresentadora Xuxa Meneghel. A eterna Rainha dos Baixinhos cortou relações com sua ex-assistente de palco por questões políticas. “Devido ao documentário, os nossos directs não param. Evidente que tem gente [falando] ‘excluída’ e tem gente [dizendo] ‘não liga não’. Deixa eu dizer uma coisa para vocês sobre tudo isso, nós aqui seguimos a vida normal, estamos muito conscientes disso tudo. O Brasil vive um momento de divisão de opiniões, de direita e esquerda. A direita é muito mais consciente e aceita muito mais o contrário. A esquerda não. Se você não está do lado deles, você é contra eles. Pronto e acabou. Eles agem dessa forma, é normal para eles isso”, declarou o ex-participante do “Power Couple” em um vídeo publicado nas redes sociais.

O marido de Sorvetão disse aos seguidores que eles precisam entender que o país está dividido. “Estamos focados na carreira, em tudo que pode acontecer pela frente, estamos dispostos a mudar tudo, a correr atrás, sempre com ideias novas. Nós estamos bem com tudo isso. Quem vai voltar ao passado é quem vai lucrar com isso.” Ele também falou que, após Sorvetão ser excluída da produção “Xuxa, o Documentário”, ela foi procurada para poder contar sua história. “[A Andréa] já está escrevendo e aí vocês vão descobrir coisas para caramba. Vai ser muito interessante. Deixa ela fazer a história dela que a gente vem aqui de novo”, ameaçou o cantor. As únicas paquitas que gravaram depoimentos para o documentário foram: Andréa Veiga, que foi a primeira assistente de palco de Xuxa, Letícia Spiller e Tatiana Maranhão. Para a pré-estreia do documentário, várias ex-paquitas foram convidadas, incluindo Bárbara Borges e Ana Paula Almeida, conhecida como Pituxita.