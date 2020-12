Gioh Ewbank e Bruno Gagliasso comemoram 5 meses de Zyan com festa

Pais e irmãos do bebê estavam presentes na comemoração; casal tem três filhos

Reprodução/Instagram Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso tem três filhos: Bless, Titi e Zayn



Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso prepararam uma festa na terça-feira, 8, para comemorar os cinco meses do filho mais novo do casal, o Zyan. A festa contou com decoração de floresta, bolo decorado e doces. Nas fotos publicadas, vemos o casal, o bebê e os dois outros filhos dos globais, Titi, de 7 anos, e Bless, de 6 anos, trocando abraços e carinhos. Os dois últimos são filhos adotivos de Giovanna e Gagliasso, e Zyan é o primeiro filho biológico dos atores. Eles descobriram que seriam pais de mais um menino em janeiro deste ano. A gravidez foi anunciada em dezembro de 2019.

“É muito doido, porque ao mesmo tempo que parece que passa rápido, por outro lado parece que nós nunca vivemos sem você, meu pingo”, dise Gioh, como é conhecida pelo seu canal no Youtube. “Nós somos muito felizes em poder ser sua família.” Em entrevista à Marie Claire, Giovanna contou como foi a reação dos filhos ao saberem da chegada do bebê, o primeiro filho biológico do casal. “Eles ficaram tão felizes! (…) A gente tinha muito medo em relação aos nossos filhos – um filho da barriga implica ter um filho branco, e os meus são negros. E eles sabem que o novo bebê vai ser branco. Foi a Titi que nos falou: ‘Ele vai ser branquinho igual ao papai’. Com a segurança que as crianças nos passaram, começamos a entender que cabe mais um filho, que o amor se multiplica”, disse.