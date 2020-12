‘Eu fui muito forte para aguentar o que aconteceu comigo’, diz Raissa Barbosa

Ex-participante do reality show A Fazenda 12 foi a convidada da edição desta terça-feira, 8, do programa De Tudo Um Pouco

Reprodução/Record Raissa - 27/11/2020



Uma das protagonistas do reality show A Fazenda 12, Raissa Barbosa comentou sobre situações que aconteceram durante sua estadia no programa. Ela foi a convidada da edição desta terça-feira, 8, do programa De Tudo Um Pouco, transmitido de terça à sexta às 21h no Panflix e no canal do Youtube da Jovem Pan Entretenimento. Ao comentar sobre o assunto, ela disse que acreditava que ia ficar “bem tranquila” e que achava que não teria “nenhum surto” ao longo do reality. Entretanto, ela reconheceu que A Fazenda 12 mexeu com o seu psicológico. “Ver as imagens é um pouco chocante pra mim. Eu acho que as pessoas ficaram chocada com tudo o que aconteceu, com o que fizeram comigo, com as minhas atitudes. No começo foi bem difícil controlar as minhas emoções. Eu fui muito forte. É muito difícil você se controlar na situação em que eu estava. As pessoas me atacando, tentando me levar ao extremo. Quando eu sentia que eu estava fugindo do controle, eu fechava meus ouvidos. Eu não quero perder o controle, eu quero continuar aqui. Eu fui muito forte para aguentar o que aconteceu comigo”, disse Raissa.

A ex-participante também comentou sobre a polêmica recente envolvendo a participante Jojo Todynho, que encostou nas partes íntimas do participante Mariano. Ao comentar o caso, ela disse não acreditar que Jojo tenha agido por maldade. “Eu acredito que a Jojo não fez por maldade. Ela é uma pessoa muito brincalhona. Às vezes passa um pouco do limite. Mas, com certeza, ela não fez na maldade, por isso não foi levado tão a serio e não deu algum problema lá”, disse Raissa, que complementou, após uma fala dos apresentadores. “Se fosse um homem pegando em mim eu com certeza iria repreendê-lo, falaria que eu não estava gostando, que eu não estava confortável e, com certeza, ele pediria desculpa”.

Confira na íntegra a edição do De Tudo Um Pouco desta terça-feira, 8: