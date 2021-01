Giovanna Ewbank diz que ter Zyan de parto normal foi ‘rápido e prazeroso’

Atriz também falou como Titi reagiu a chegada dos irmãos, do desempenho de Bruno Gagliasso como pai e se fez tratamento para emagrecer

Reprodução/Instagram/gioewbank Giovanna Ewbank com Zyan, filho mais novo da atriz com Bruno Gagliasso



A atriz e apresentadora Giovanna Ewbank usou os stories do Instagram na noite de terça-feira, 12, para responder algumas dúvidas dos seguidores sobre o parto de Zyan, filho mais novo da artista com o ator Bruno Gagliasso. O menino nasceu de parto normal e a experiência foi muito boa para Giovanna. “Foi muito rápido e prazeroso. Queria viver tudo novamente”, afirmou a atriz, que não chegou a ter um pré-parto. “Fui de casa correndo para a sala de parto, Zyan estava apressado, Bruno teve que correr para ele não nascer no carro (risos). Cheguei no hospital e ele nasceu, muito rápido.”

Um seguidor quis saber se a apresentadora chegou a fazer algum tratamento para emagrecer após a gravidez e ela disse que não. “Engordei 12 kg na gravidez. Na primeira semana pós-parto, amamentando, emagreci 10 kg, e depois engordei mais durante esses seis meses, mas não me pesei mais então nem sei, não me ligo nisso não! O importante é meu baby e eu bem saudáveis”, afirmou. Giovanna também falou que Bless tem um jeito muito parecido com o de Gagliasso e Titi, sua filha mais velha, é a mais ciumenta. “Ela [Titi] foi por muito tempo a filha única, mas o ciúme foi só no início, com a chegada do Bless e depois do Zyan. Agora não tem mais.” Mãe de três, a atriz afirmou que quer ter mais filhos e elogiou o desempenho do marido como pai: “Não é por nada, mas está para nascer melhor pai que ele”.