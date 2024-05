Giovanna Ewbank manifesta deseja de adotar cavalo ‘Caramelo’

Animal ficou ilhado por quatro dias na cidade de Canoas; ele foi resgatado nesta quinta-feira e passa bem

Reprodução/Redes Sociais/@gioewbank Foi preciso dois barcos e vários homens para fazer o resgate



A apresentadora Giovanna Ewbank usou as redes sociais na tarde desta quinta-feira (9), para abrir o coração e falar sobre como o resgate do cavalo “Caramelo”, foi importante para ela e para o país. O animal ficou mais de 24 horas ilhado em cima de um telhado e foi preciso uma força tarefa para resgatá-lo. Em uma publicação no Instagram, Gio, que agora está ruiva, emocionou os internautas com as palavras. “Caramelo, nos últimos dias o choro estava preso na garganta. E hoje ele veio, solto, frouxo, com um pouco de alívio em meio a tanta dor”, começou escrevendo. A esposa de Bruno Gagliasso continuou. “O Brasil parou pra te ver e lutar por você porque você tem representado um povo que luta e que resiste. Um povo que não perde as esperanças, que se reergue mesmo parecendo não ter como se reerguer”, disse em outro trecho. Por fim, Gio falou sobre a vontade de adotar o Caramelo, mesmo com muitas pessoas também querendo o mesmo. “E imagino que muitos devem querer te dar um lar e amor, mas saiba que se você quiser nós aqui em casa também queremos te dar amor e uma lar!”, finalizou.

