Cavalo ‘Caramelo’ é resgatado após ficar ilhado por quatro dias em telhado de casa em Canoas

Equipe de resgate conseguiu se aproximar por bote do cavalo batizado simpaticamente de ‘Caramelo’ nas redes sociais, e o cavalo está a salvo

Bruno Pinheiro/Jovem Pan Defesa Civil teve receio de que cavalo se assustasse com chegada de helicóptero e escolheu resgatar 'Caramelo' por bote



Uma equipe realiza no final da manhã desta quinta-feira (9) o resgate do cavalo ilhado por quatro dias sobre o telhado de uma casa em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. Mais cedo, a primeira-dama Rosângela Silva postou um vídeo com homens fardados entrando em um helicóptero. Nas imagens, Janja menciona que há veterinários na equipe. A Defesa Civil também estudava nesta manhã como resgatar o animal. “É um resgate complicado, o animal pode se assustar, inclusive com a presença do helicóptero”, disse a tenente Sabrina Ribas, porta-voz da Defesa Civil gaúcha, durante uma entrevista coletiva.A equipe de resgate conseguiu se aproximar por bote do “Caramelo”, como foi batizado simpaticamente nas redes sociais, e o cavalo está a salvo.

Veja o vídeo do resgate do cavalo