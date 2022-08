Giovanna Ewbank rebate indireta de Karina Bacchi sobre como defendeu filhos em caso de racismo

Bacchi disse que Gio foi ‘exagerada’ em sua reação e que as pessoas bateram palma para a violência

Reprodução/ Instagram Giovanna rebateu os comentários da atriz em postagem da influenciadora Tia Má



O caso de racismo que os filhos da atriz Giovanna Ewbank sofreram em Portugal no início do mês voltou à tona nesta semana. A também atriz Karina Bacchi disse em seu podcast, o ‘Positivamente’ que a atitude de Ewbank foi exagerada. “Ela para defender os filhos, xingou muito aquela pessoa, cuspiu, bateu e todo mundo a favor daquela pessoa. ‘Poxa, que máximo! Ela fez é pouco porque uma mãe leoa faz isso, tem que fazer isso para defender o filho’. Eu concordo que a gente tem que defender os nossos filhos, mas eu não acredito que a defesa esteja em cuspir, em xingar, em bater, em agredir e o povo achando que a pessoa fez pouco”, falou a atriz. Após essa fala, Bacchi foi muito criticadas nas redes sociais e a resposta de Gio veio justamente de uma dessas críticas, no perfil da influenciadora e jornalista Maíra Azevedo, conhecida como Tia Má. “Oh gente… quem não entendeu que a KB [Karina Bacchi] queria era isso, polêmica? Ela quer mesmo se ajustar ao discurso conservador e se fortalecer com esse público. Repostá-la só faz ela crescer! E é justamente o que espera e deseja”, escreveu a mãe de Bless e Titi. E ela completou. “Mas o fato de incomodar mais eu ter revidado agressão racista, mostra como se ignora a violência que meus filhos e os angolanos sofreram. Diz muito mais sobre ela e quem concorda com ela [do] que sobre mim!”, finalizou.

Relembre o caso

Titi e Bless foram alvo de ofensas raciais proferidas por uma mulher em um restaurante durante viagem à Portugal. Uma das pessoas presentes no local filmou Giovanna defendendo os filhos, com a mão na cara da mulher e sendo contida por amigos. A mulher foi presa.