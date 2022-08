Atriz Anne Heche morre aos 53 anos após acidente de carro

Atriz estava internada desde semana passada, quando seu carro bateu em uma casa e pegou fogo; órgãos da atriz devem ser doados

Reprodução/Instagram @anneheche Atriz entrou em coma após acidente e não resistiu aos ferimentos



A atriz Anne Heche morreu aos 53 anos nesta sexta-feira, 12. A informação foi divulgada pelo jornal britânico The Guardian, que diz ter confirmado morte de Anne com familiares dela. A atriz estava em coma desde o acidente de carro que sofreu em Los Angeles, nos EUA, na sexta-feira, 5, quando o carro que dirigia bateu em uma garagem e pegou fogo. Na manhã desta sexta, familiares haviam dito que Anne não iria sobreviver e que a atriz estava sendo mantida viva apenas para confirmar se os órgãos poderiam ser doados. “Ianfelizmente, devido ao acidente, Anne Heche sofreu uma grave anoxia cerebral e continua em coma, em estado crítico. Não se espera que ela sobreviva. Há muito tempo tem sido a escolha dela doar seus órgãos, e ela está sendo mantida viva para determinar se algum deles é viável”, dizia o comunicado desta manhã. Dentre seus principais trabalhos, estão “Donnie Brasco”, “Volcano: A Fúria”, “Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado”, “Sete Dias, Sete Noites” e “Psicose”.