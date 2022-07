Giovanna Ewbank recebe apoio de famosos após viralizar vídeo em que defende filhos de racismo

Bruna Marquezine, Felipe Araújo e Rafael Zulu estão entre os artistas que se manifestaram

Reprodução/Instagram/gioewbank Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso são pais de Títi, Zyan e Bless



A atriz e apresentadora Giovanna Ewbank recebeu apoio de famosos após viralizar um vídeo em que ela discute com uma mulher que foi racista com seus filhos, Títi e Bless. A artista estava com as crianças e o marido, o ator Bruno Gagliasso, em um restaurante em Portugal quando o crime aconteceu. Em nota, a equipe do casal informou que a mulher disse que as pessoas negras presentes no local deveriam voltar para a África e chamou as crianças de “pretos imundos”. A polícia foi acionada e a mulher foi presa. Nas redes sociais, o assunto repercutiu e muitos famosos se manifestaram. “Que satisfatório a Giovanna Ewbank macetando uma mulher que foi racista com seus filhos”, escreveu a ex-BBB Lumena. “Giovanna é uma aliada nossa há muito tempo. Bata a cara e não tem nenhum receio de expor sua luta! Essa cena mostra a revolta de uma mulher/mãe que presencia uma cena de racismo! Não vamos mais deixar passar batido. Racistas não passarão”, declarou o ator Rafael Zulu.

No vídeo que viralizou, a atriz aparece gritando com a mulher que cometeu o crime de racismo contra seus filhos: “Racista nojenta, filha de uma put*. Isso é o que você é, horrorosa. Você é nojenta. Tenho pena de você, sabe por quê? Porque você não é amada, você é uma nojenta. Você merece um soco, uma porrada”. A atriz Bruna Marquezine comentou sobre a atitude da atriz: “E ainda foi educada… perfeita. Leoa. Mãezona da porra! Te amo, Gio. Fogo nos racistas. Nojentos. Não passarão”. O cantor Felipe Araújo também se posicionou: “Eu ainda achei [a Giovanna] muito controlada e educada. Ver essas coisas acontecendo com os outros é revoltante, imagina com nossos filhos… não dá para aceitar”. A apresentadora Astrid Fontenelle disse que teria reagido da mesma forma que a mulher de Gagliasso. A dançarina Brunna Gonçalves falou: “Sou contra agressão, mas num caso desse essa filha da put* merecia uns tapas bem dado! Racistas não passarão”.