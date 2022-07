Giovanna Ewbank é impedida de viajar com os filhos para Portugal: ‘É de chorar’

Barrada no aeroporto, artista espera uma autorização de Bruna Gagliasso, que está na Espanha

Reprodução/Instagram/gioewbank Giovanna Ewbank não conseguiu embarcar para Portugal por falta de um documento



A atriz e apresentadora Giovanna Ewbank não conseguiu embarcar com os filhos, Titi, Bless e Zyan, para Portugal na última segunda-feira, 25. O que impediu a família de entrar no avião foi a falta de um documento do caçula. Ainda no Brasil, Giovanna relatou nesta terça-feira, 26, detalhes do que aconteceu. “A gente estava indo em família viajar para Portugal. Acordamos 8h da manhã, fomos para o aeroporto, chegamos em São Paulo e não pudemos embarcar porque eu estou com o passaporte português e brasileiro da Titi e do Bless e do Zyan eu só estou com o português”, explicou a artista, que é casada com o ator Bruno Gagliasso, pai dos seus três filhos. “A gente está agora em Guarulhos, em um hotel, esperando a autorização do Bruno, que está na Espanha. Ele tem que autorizar o bebê a viajar comigo”, acrescentou a apresentadora do podcast “Quem Pode Pod”. Giovanna, que está viajando com mais seis pessoas contou que, como seu embarque foi barrado, as malas de todos tiveram que ser retiradas do avião. “Sério, é de chorar”, concluiu a artista.