Gisele Bündchen e Anitta brilham no Met Gala 2023; veja looks

Baile teve como tema o estilista Karl Lagerfeld, morto em 2019, que foi diretor criativo das marcas Chanel e Fendi

Dimitrios Kambouris e Mike Coppola / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Gisele e Anitta foram as brasileiras convidadas para o Met Gala 2023



O evento mais importante de moda do mundo acontece nesta segunda-feira, 1º, em Nova York, nos Estados Unidos. O Met Gala de 2023 homenageia o estilista Karl Lagerfeld, morto em 2019. Ele foi diretor criativo das marcas Chanel e Fendi. O tema do evento ajuda os convidados a entrar no “dress code”. Nesta edição, o Brasil foi representado pela cantora Anitta e pela modelo Gisele Bündchen. Essa é a primeira edição que Gisele comparece sem o ex-marido, Tom Brady. Ela vestiu um Chanel branco, o mesmo que usou para o editorial da Harper’s Bazaar Korea em 2007. Do outro lado da paleta, Anitta escolheu um preto ‘nada básico’ de Marc Jacobs, jois da Tiffany and Co. e um sapato plataforma altíssimo. Em 2022, ela vestiu um Moschino by Jeremy Scott.

a gisele bundchen usando o vestido que ela mesma usou no editorial da harper baazar korea em 2007!!! ela é GIGANTE #MetGala pic.twitter.com/zxxBFPkgNd — matheus (@whomath) May 1, 2023