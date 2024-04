Gisele Bündchen é vista chorando no carro após levar multa nos EUA

Apesar do clique no momento da infração, não se sabe ao certo por que a modelo foi às lágrimas

Reprodução/X/@Luan84039399 A modelo é mãe de três filhos



Nem todos os dias são fáceis, inclusive para supermodelo brasileira, Gisele Bündchen, de 43 anos. Vídeos que rodam as redes sociais mostram o momento em que a gaúcha é parada por um policial em Miami, Estados Unidos. No momento flagrado, a modelo recebe uma multa. Gisele não se contêm e caí às lágrimas logo em seguida. A namorada do professor de jiu-jítsu, Joaquim Valente, dirigia um carro modelo Mercedes G-Wagon, e o momento foi registrado pelo site “TMZ”. Não se sabe ao certo o motivo das lágrimas da modelo, mas o momento despertou a atenção dos fãs brasileiros.

🚨Gisele Bündchen foi vista chorando dentro de seu carro após ser parada pela polícia dos Estados Unidos:pic.twitter.com/LJcpPOt1ER — Luan Carvalho (@Luan84039399) April 25, 2024