Mãe de Gisele Bündchen morre aos 75 anos em Porto Alegre

Vânia Maria tratava de um câncer e estava internada desde sexta-feira, 26; ela deixa o marido e seis filhas

Reprodução/Instagram/@gisele Gisele Bündchen e a mãe Vânia Maria Bündchen



Morreu neste domingo, 28, em decorrência do câncer, Vânia Maria Nonnenmacher Bündchen, mãe da modelo Gisele Bündchen. Ele estava internada desde sexta-feira, 26, no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Bancária e aposentada, ela era casada com o professor universitário e escritor Valdir Bündchen, e deixa o marido, e as seis filhas: Gisele, Raquel, Graziela, Gabriela, Rafaela e Patrícia, irmã gêmea da modelo. Gisele ainda não se pronunciou sobre a morte da mãe. Em julho do ano passado, no dia do aniversário da mãe, ela tinha feito um post nas redes sociais onde agradecia Vera por tudo o que ela fez por ela. “Feliz aniversário mãezinha! Sou eternamente grata por tudo que tu fizeste e fazes por nós. Obrigada por sempre nos amar, nos inspirar e nos ensinar tanto. Obrigada pela vida! Te amo muito!”, escreveu.