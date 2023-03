Gisele Bündchen estaria vivendo affair com bilionário americano; saiba detalhes

Instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente, que recentemente foi apontado como o novo namorado da modelo, seria apenas um amigo da família

Reprodução/Instagram/gisele Gisele Bündchen concluiu seu divórcio de Tom Brady há cinco meses



A modelo Gisele Bündchen, que concluiu há cinco meses seu divórcio do ex-jogador de futebol americano Tom Brady, está vivendo um affair com o bilionário Jeffrey Soffer. Isso é o que afirma o jornal britânico Daily Mail. Após anunciar a separação, a brasileira foi vista com o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente na Costa Rica e, logo, surgiram rumores de que ela estava em um novo relacionamento. No entanto, pessoas próximas à modelo teriam afirmado que o brasileiro não passa de um amigo próximo da família e que Gisele, na verdade, estaria saindo com o empresário americano de 55 anos. “Eles estão se vendo há vários meses e se encontram secretamente uma vez por semana”, afirmou uma pessoa que preferiu não se identificar.

Desenvolvedor e hoteleiro, Soffer possui uma série de propriedades de luxo, incluindo o famoso Hotel Fontainebleau Miami, nos Estados Unidos. Ele tem cinco filhos e já foi casado com a modelo e atriz Elle Macpherson, de quem se divorciou em 2017. A fortuna de Soffer está estimada em US$ 2,2 bilhões. Ainda de acordo com o Daily Mail, o empresário é amigo de Tom há anos. Em janeiro deste ano, eles foram vistos conversando em um local de treinamento de equitação. Em 2020, o ex-marido de Gisele teria comprado uma propriedade ao lado da mansão de Soffer, em Miami, o que comprovaria que o ex-jogador e o empresário possuem uma proximidade. A modelo brasileira foi casada com Tom por 13 anos e juntos eles tiveram dois filhos: Benjamin e Vivian. Na época da separação, foi especulado que um dos principais motivos foi o fato do atleta ter adiado sua aposentadoria, que só aconteceu de fato em fevereiro deste ano.