Gisele Bündchen se manifesta após Tom Brady anunciar aposentadoria

Gisele Bündchen disse que deseja 'coisas maravilhosas' a Tom Brady



A modelo Gisele Bündchen se manifestou após o jogador de futebol americano Tom Brady anunciar sua aposentadoria. O atleta, que foi casado com a brasileira por 13 anos, postou um vídeo nesta quarta-feira, 1, no qual, visivelmente emocionado, anunciou: “Estou me aposentando. Para o bem”. O jogador disse que decidiu ir direto ao ponto porque já foi “super emocional” ano passado, quando anunciou que ia se aposentar, mas acabou voltando atrás e jogou mais uma temporada. “Obrigado a todos vocês por me apoiarem”, disse o atleta que bateu vários recordes e venceu sete Super Bowls. Ele também fez agradecimentos específicos a sua família, amigos, treinadores e colegas de times e postou algumas fotos – sendo que em duas delas Gisele aparece. Nos comentários da publicação, a modelo declarou: “Desejo a você apenas coisas maravilhosas neste novo capítulo de sua vida”. Vale lembrar que quando anunciaram a separação, em outubro do ano passado, foi especulado que um dos principais motivos foi a desistência de Tom de se aposentar.

Conforme divulgado pela imprensa internacional na época, a brasileira queria que o então marido tivesse mais tempo para a família. Eles tiveram dois filhos juntos: Benjamin, de 12 anos, e Vivian, de 9. Em setembro do ano passado, Gisele chegou a comentar em uma entrevista à edição americana da revista Elle sobre o seu desejo de Tom parar de jogar profissionalmente. “Tenho minhas preocupações – esse é um esporte muito violento, tenho meus filhos e gostaria que ele estivesse mais presente”, comentou. “Tive essas conversas com ele várias vezes. Mas, em uma última análise, sinto que todos têm que tomar uma decisão que funcione para si. Ele também precisa seguir o que lhe dá alegria.” No vídeo em que anuncia sua aposentadoria, Tom disse que realizou um dos seus maiores sonhos sendo um jogador profissional de futebol americano.

