Evaristo Costa diz ter pedido desculpas a Virginia Fonseca após polêmica sobre maternidade

Jornalista disse ‘mãe é quem cria’ após ver um vídeo da filha da influenciadora escolhendo o colo da babá após tomar vacina

O jornalista Evaristo Costa afirmou que pediu desculpas pessoalmente a Virginia Fonseca após se envolver numa polêmica nesta quarta-feira, 5, com a influenciadora. Um internauta publicou um vídeo nas redes sociais que mostra a filha de Virginia, Maria Alice, preferindo o colo da babá do que da mãe após tomar vacina. Evaristo, então, comentou “Já ouviram falar: mãe é quem cria?”. A fala do jornalista dividiu opiniões na internet e gerou reação não só da influenciadora como também de sua mãe, Margareth Serrão, e de Zé Felipe, seu marido. Em entrevista à revista Quem, Evaristo afirmou que o pedido de desculpas também foi feito a Margareth e que ambas o perdoaram, reforçando que “a intenção não era ofendê-las”. A influenciadora, que completa 24 anos nesta quinta-feira, 6, chegou a gravar um vídeo chorando na manhã desta quarta, dizendo que não conseguia entender o motivo de comentários como esse e que estava doendo demais. Zé Felipe, além de criticar a postura do jornalista e chamá-lo de “folgado”, compôs uma música em que pede respeito à esposa. “Otário, não vai mais falar com as mães das minhas Marias. E pega a visão, seu comentário foi de um jornalista amador, um c*zão”, diz um trecho da canção. Além de se pronunciar nas redes, Evaristo também disse a Quem que não vai mais comentar o assunto para não gerar ainda mais repercussão.