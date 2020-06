Ex-BBB Gizelly posta texto contra racismo e web relembra falas a Babu

Reprodução/Globo Gizelly foi eliminada no décimo quarto paredão



Gizelly Bicalho, ex-participante do BBB 20, dividiu a web após postar um texto nas redes sociais se posicionando contra o racismo e os recentes acontecimentos nos Estados Unidos e no Brasil, que registrou no domingo (31) diversas manifestações antifascistas.

“Eu jamais ficaria neutra diante do cenário mundial, das lutas antirracistas, de todos os protestos em que as pessoas só estão revindicando o básico, respeito. “(…) Os direitos que para uns são naturais e básicos, para outros são negados todos os dias. Mulheres e homens pretos são assassinados diariamente, são presos injustamente todos os dias, são suspeitos apenas pela cor da sua pele”, escreveu Gizelly, que ainda relembrou as situações recentes que culminaram em protestos pelo mundo.

Os internautas, no entanto, citaram que a ex-sister foi uma das pessoas que “perseguiu” Babu durante o programa. O nome do cantor apareceu como um dos assuntos mais comentados no Twitter na tarde desta segunda-feira (1º) por causa da polêmica.

“Falando assim nem parece que ficou chamando o Babu de vitimista durante três meses”, escreveu uma pessoa na rede social. “Na internet: textão de assessoria. Na vida: chamando homem preto de vitimista e dizendo que quer encher a cara dele de soco”, comentou outra.

Leia o texto na íntegra: