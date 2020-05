PM dispersa manifestação na Paulista com bombas de gás; detidos portavam ‘artefatos químicos’

TABA BENEDICTO/ESTADÃO CONTEÚDO Policiais militares e manifestantes pró-democracia e contrários ao presidente da República, Jair Bolsonaro, entram em choque durante um ato que teve início em frente ao Museu de Arte de São Paulo (Masp), na Avenida Paulista, na tarde deste domingo



A Polícia Militar de São Paulo usou bombas de gás contra manifestantes que se concentram na Avenida Paulista, no centro de São Paulo, neste domingo (31).

Segundo a PM, cinco manifestantes que participavam de ato contra o governo de Jair Bolsonaro e pró-democracia na avenida Paulista foram detidos com artefatos químicos, fogos de artifício e canivetes.

Os detidos estão sendo encaminhados ao 78º Distrito Policial, nos Jardins, zona sul da capital paulista. A operação seguia em andamento por volta das 15h30.

Os manifestantes e grupos de torcidas organizadas caminharam pela Paulista no começo desta tarde entoando palavras de ordem pela democracia. Eles se concentravam no vão do Masp e a PM acompanhava o ato e evitava que manifestantes bolsonaristas, que também estavam na avenida, se aproximassem.

O tráfego na avenida Paulista segue interrompido desde às 13 horas desde domingo. A PM usa a Tropa de Choque para dispersar os manifestantes. Mais cedo, um grupo de manifestantes e apoiadores do governo Bolsonaro se aproximaram do outro grupo e houve um princípio de confusão.

Polícia Militar usa bombas de gás para dispersar manifestantes na avenida Paulista pic.twitter.com/I4Il6n8zny — Jovem Pan News (@JovemPanNews) May 31, 2020

Os manifestantes pró-democracia e torcedores usam máscaras e roupas pretas, o grupo de apoiadores de Bolsonaro usa bandeiras do Brasil e se concentram em outro lado da avenida, sentido Consolação. Após a tentativa de dispersão, os manifestantes e torcedores caminharam para as ruas próximas à avenida. Por volta das 15h, a Tropa de Choque da PM ainda tentava dispersar os manifestantes e torcedores, que revidavam com pedras – há depredação no local.

O secretário-executivo da PM, Coronel Álvaro Batista Camilo, afirmou há pouco à Globonews que a dispersão, por parte da tropa, do ato pró-democracia no vão livre do Masp, na tarde deste domingo ocorreu após pedras serem jogadas contra policiais.

Ele defendeu que a operação está sendo realizada para evitar confrontos entre esses manifestantes e o grupo pró-governo, que se concentra a poucos metros, em frente à Fiesp. “[Os manifestantes] Partiram para um radicalismo muito forte, ao confronto com a polícia. Não é o que geralmente acontece”, disse.

Em uma das imagens registradas pela Jovem Pan, é possível ver policiais atirando bombas de gás lacrimogênio contra os manifestantes na altura da rua Peixoto Gomide.

Manifestantes antifascistas entram em confronto com a Polícia Militar de São Paulo na Av. Paulista durante a tarde deste domingo (31) 📹 Bruno Lima pic.twitter.com/NXRdmerrDo — Jovem Pan News (@JovemPanNews) May 31, 2020

*Com informações do Estadão Conteúdo