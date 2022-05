Gkay diz que ‘Farofa’ deste ano vai custar o triplo da anterior; saiba o valor

Influenciadora disse que estuda estender o evento e transmiti-lo ao vivo; local da festa já foi definido e duas atrações musicais já estão confirmadas

Reprodução/Instagram/gessicakayane Gkay pretende gastar cerca de três vezes mais na 'Farofa' deste ano



Os preparativos para a “Farofa da Gkay” deste ano seguem a todo vapor. A festa realizada pela influenciadora digital no ano passado reuniu diversos famosos e bombou nas redes sociais. Em dezembro deste ano, Gkay completa 30 anos e pretende fazer uma festa maior que a de 2021. Nos bastidores da “Dança dos Famosos”, a participante da competição falou ao Gshow que pretende investir quase o triplo na “Farofa” deste ano. “Pelos cálculos que eu fiz até agora, já está beirando uns 8 milhões. E é investimento do meu bolso mesmo”, contou a influenciadora, que no ano passado gastou R$ 2,8 milhões com o evento. “Não sei de onde vou tirar tanto dinheiro… as pessoas acham que minha motivação é o dinheiro. É o dinheiro também, porque todo mundo gosta, todo mundo quer. Mas nesse caso, eu quero pegar e gastar ele todo na ‘Farofa’. Investir tudo na festa”, comentou Gkay.

Com o sucesso da edição anterior, será mais fácil para a influenciadora conseguir parcerias, mas ela explicou que as marcas geralmente demoram um prazo para pagar, então ela precisa ter uma reserva para arcar com tudo antes do evento. “Estou pensando em coisas tão grandes… vou querer fazer palco de festival para colocar todos os convidados, aí já faço um Rock in Rio fora de época, já coloco um trio elétrico no meio (risos).” Gkay também pensa em estender a festa de três para quatro dias. “Vai depender da minha saúde”, brincou. A “Farofa” será novamente em Fortaleza e já estão confirmados shows de Léo Santana e Wesley Safadão. Uma novidade deste ano é que a influenciadora estuda transmitir as apresentações musicais do evento ao vivo.