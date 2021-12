Gkay ‘desmaia’ ao receber contas da Farofa; saiba quanto influenciadora gastou

Dona do evento mais comentado do país divertiu seguidores ao postar um vídeo em que vai à recepção do hotel saber quanto ficou sua festa de aniversário

A influenciadora digital Gkay foi a responsável pela festa de aniversário mais comentada do ano. O evento, que aconteceu em um hotel de luxo em Fortaleza, no Ceará, durou três dias e contou com uma mega estrutura — incluindo um dark room. Além de bancar a hospedagem e alimentação dos convidados famosos, a influenciadora contratou shows de artistas como Wesley Safadão, Léo Santana, Xand Avião, Zé Felipe, Pedro Sampaio, DJ Alok, É o Tchan, Matheus Fernandes, Simaria e MC Kevinho. Com senso de humor, Gkay postou um vídeo em que simula sua ida à recepção do hotel para pagar as despesas da Farofa da Gkay. Na legenda, ela escreveu: “Uma hora a conta chega…”.

No vídeo, a influenciadora diz ao funcionário do hotel: “Eu vim pegar as contas da Farofa da Gkay, aquela festinha que eu fiz aqui”. Ela então recebe uma pilha de papéis e, ao ver o valor das despesas, “desmaia” na recepção. Procurada pela Jovem Pan, a assessoria de imprensa da influenciadora informou que o valor total gasto com a festa foi de R$ 2,8 milhões. A publicação em que simula um desmaio ao ir pagar as contas da festa divertiu seus seguidores. “O prejuízo que a gente dá”, comentou o influenciador digital Vittor Fernando. “Já se prepara para a próxima [risos]”, alertou a cantora MC Rebecca. “E vamos de engajar as publis [publicidades] para pagar logo essa festa para ter dinheiro para a do ano que vem (risos)”, acrescentou a influenciadora digital Kéfera. Com a repercussão que o evento teve este ano, será mais fácil para Gkay conseguir parcerias para a festa do ano que vem, na qual vai celebrar seus 30 anos.