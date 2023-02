Gkay explica por que reverteu harmonização facial: ‘Perdi as proporções’

Influenciadora digital não descartou fazer novas transformações: ‘Nunca paro por aí’

Reprodução/Instagram/gessicakayane Influenciadora digital Gkay confirmou a Farofa em 2023



A influenciadora digital Gkay desfez a harmonização facial e explicou que ‘tinha perdido as proporções’. No último fim de semana, durante o Baile da Vogue, no Rio de Janeiro, a artista comentou sobre o procedimento. Segundo ela, foi rápido e serviu de conhecimento para pessoas que também tenham harmonização facial. “Desfiz a harmonização facial. Na verdade, eu queria fazer já há algum tempo porque eu tinha perdido as proporções. A minha harmonização da boca, principalmente, não era algo que me agradava mais e então resolvi reverter. E através disso muitas pessoas puderam saber que existe essa possibilidade de reverter e é muito rápida. Em um dia você reverte. Aplica o produto e em um dia já foi. Estou me sentindo renovada”, disse em entrevista a UOL. Questionada se faria novas transformações, Gkay falou que “nunca para por aí” e que “sempre vem uma coisa nova”, frisou. A influenciadora ainda confirmou a Farofa em 2023.