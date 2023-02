Asteroide entra na atmosfera da Terra, explode e causa clarão no Reino Unido e na França

Um asteroide de cerca de um metro invadiu a atmosfera da Terra na madrugada de segunda-feira, 13, e provocou um clarão no céu do Reino Unido e França, mas também foi visível em regiões da Bélgica e Holanda. Ele causou um efeito parecido com o de uma estrela-cadente sendo seguido por um clarão. Conhecido como SAR2667, o fenômeno foi classificado como raro porque foi identificado com antecedência. Segundo a ESA (Agência Espacial Europeia) o professor húngaro e pesquisador do Observatório Konkoly, Lrisztián Sárneczky, foi o responsável por detectar o asteroide, que costumam aparecer diversas vezes ao ano e causam impacto de segurança, porém, não costumam ser identificados. A ESA informou que está foi a sétima vez que o objeto espacial foi identificado com antecedência. Para a agência, a detecção do SAR2667 é vista como avanços nas capacidades globais de detecção de asteroide”.

🚨ATTENTION! A small asteroid is expected to safely impact the French-English channel in ~4 hours time, 03:00:03 UT tomorrow. Object size is around ~1 meter and should appear as bright as the Moon momentarily as it enters the atmosphere. Approx visibility circle posted below. 1/ pic.twitter.com/Ckh5OBsz4l

— Tom Williams (@tw__astro) February 12, 2023