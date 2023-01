Gkay fala de reclusão após polêmica com Fábio Porchat: ‘Tempestade dolorosa’

Influenciadora disse o que espera para 2023 e contou a que conclusão chegou após esse período de reflexão

Reprodução/Instagram/gessicakayane Gkay reclusa por um período após polêmica com Fábio Porchat



A influenciadora digital Gkay publicou um textão nesta sexta-feira, 20, falando do seu período de reclusão. A artista se afastou das redes sociais após se envolver em uma polêmica com o humorista Fábio Porchat no fim do ano passado. Eles trocaram farpas nas redes sociais, após o comediante dizer no Prêmio Melhores do Ano, do “Domingão”, que Jô Soares preferiu morrer a entrevistar Gkay. “2023, finalmente preparada, venho falar do que espero para esse ano: equilíbrio! Eu espero equilíbrio para me entender, para buscar evoluir, para tomar atitudes, para crescer. Durante este período de reclusão, onde um turbilhão de situações e emoções permearam minha vida, a tristeza foi um dos sentimentos que mais me trouxeram reflexão e eu usei de todo esse momento para refletir sobre tudo e dar um start nesse novo ano, onde meu foco é de fato viver uma mudança emocional e comportamental”, escreveu a dona da “Farofa”. Na publicação feita no Instagram, Gkay comentou que a virada do ano é um momento delicado para ela, pois foi em um réveillon que ela perdeu seu pai.

“É como se toda virada de ano também representasse um luto pra mim, mas além dele também representa uma virada, uma pausa para pensar o que posso melhorar, corrigir e continuar. Creio firmemente que foi uma ‘grande virada’ em minha vida.” A influenciadora acrescentou que continua acreditando que “o tempo ajuda a trazer revelações, clareza e cura em muitos aspectos” da vida. “Quero usá-lo da melhor maneira possível para ressignificar muitas coisas. Através deste episódio recente, pude perceber o quanto precisava olhar para mim, por isso, hoje não abri mão da minha terapia, atividade física e amigos.” Gkay também agradeceu os familiares e amigos que estiveram ao seu lado nesse período e os fãs que entenderam que ela precisava se afastar por um tempo. “Esse foi o primeiro ano da minha vida que optei em não fazer metas, não planejei nada pro começo de ano, pois minhas metas já foram traçadas por Ele e são elas que eu quero seguir. Amo vocês e já amo 2023 que começou com uma tempestade dolorosa, porém necessária, mas acredito que no final tudo já deu certo”, concluiu.