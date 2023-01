Gkay desfaz preenchimento labial e se choca com resultado: ‘Tirei minha boca’

Após polêmica envolvendo Fábio Porchat, influenciadora digital ressurgiu nas redes sociais com a aparência renovada

Reprodução/Instagram/@gessicakayane Gessica Kayane removeu o preenchimento labial



A influenciadora digital Gessica Kayane surgiu nas redes sociais com a aparência renovada. Após uma série de procedimentos estéticos feitos ao longo dos anos, a atriz resolveu desfazer o preenchimento labial e se impressionou com o resultado. “Tirei minha boca, me acostumando ainda. Tirei o preenchimento na doutora que tanto amo e me apoia muito. Estou testando vários ângulos ainda. Vocês gostaram?! É estranho inicialmente”, revelou para seus seguidores, no Instagram. O fim dos lábios volumosos de Gkay, como é conhecida, parece ter agradado a internet, que elogiou o aspecto de naturalidade da boca. “Gkay tirou o preenchimento labial e ficou melhor sem dúvidas! Ainda bem que ela está na vibe mais natural”, comentou um perfil. “Gkay tirou a boca finalmente. O rosto dela ficou 1000 vezes mais bonito”, comemorou outro internauta. A divulgação do fim do preenchimento labial foi um dos primeiros feitos da influenciadora nas redes sociais em 2023. Durante as festas de fim de ano, a criadora de conteúdo se afastou de seus perfis após se desentender com Fábio Porchat, que fez uma piada sobre ela envolvendo o apresentador Jô Soares.

a gkay ficou mto mais bonita sem o preenchimento — ᴘɪᴘᴏ ʟᴏᴠᴇs ʙᴛs ♡ (@kooniverses) January 12, 2023

gkay tirou a boca, finalmente, o rosto dela ficou 1000x mais bonito — vitor. (@aricbardot13) January 12, 2023