Gloria Maria recebe homenagem de filha no dia em que faria aniversário: ‘Seu amor continuará a nos guiar’

Jornalista, que morreu em fevereiro, adotou as duas crianças em 2009

Reprodução/Instagram/@mariamattadasilva 'Celebramos tudo o que você viveu e o legado que deixou', escreveu filha da Gloria Maria sobre a mãe



Em suas redes sociais, uma das filhas da Gloria Maria, Maria Matta, prestou homenagem à sua mãe que faria aniversário nesta terça-feira, 15. A adolescente publicou uma foto de um momento carinhoso com a família, e prestou seu elogios à jornalista, que morreu no início deste ano por causa de um câncer. “Para a mulher incrível que sempre será lembrada com amor e carinho. Hoje, no dia do seu aniversário, celebramos tudo o que você viveu e o legado que deixou”, escreveu a jovem na legenda da postagem. “Você foi uma mãe maravilhosa e seu amor continuará a nos guiar. Mesmo que você não esteja mais fisicamente ao nosso lado, seu amor e sua presença continuam vivos em nossos corações. Você foi uma mulher incrível, cheia de amor, sabedoria e bondade”. “Todos os dias, minha irmã e eu lembramos com carinho dos momentos especiais que compartilhamos. Sua partida deixou um vazio em nossas vidas, mas sua memória será eterna. Eu te amo para sempre”, finalizou.