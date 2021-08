Glória Menezes recebe alta após 10 dias internada com Covid-19

Atriz, que perdeu o marido para a doença, estava no hospital desde o dia 6 de agosto

Reprodução/Globo/16.08.2021 Glória Menezes recebeu alta de internação por Covid-19



A atriz Glória Menezes recebeu alta nesta segunda-feira, 16. A informação foi confirmada pelo Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. A artista estava internada desde o dia 6 de agosto com Covid-19. Nesses 10 dias de internação, a atriz, de 86 anos, apresentou apenas sintomas leves da doença, diferente do marido, Tarcísio Meira, que morreu na última quinta-feira, 12, aos 85 anos, por complicações do coronavírus. Glória já tinha tomado as duas doses da vacina, sendo que a segunda foi aplicada em março deste ano. Em entrevista ao “Fantástico”, Tarcísio Filho, único filho do casal de atores, defendeu a vacinação dizendo que a mãe teve um quadro leve da doença devido ao imunizante.

“O pai já tinha algumas comorbidades bastante sérias. Ele tinha problemas renais, pulmonares. Estava sempre chamando a atenção dele para isso, que mesmo com a vacina ele teria que ter extremo cuidado. Ele sabia disso. Minha mãe está bem, graças a Deus, por causa da vacina”, declarou o ator em entrevista exibida no último domingo, 15. Glória ficou sabendo da morte do marido, com quem foi casada por mais de 60 anos, pelo filho. “Sabia que seria uma das missões mais dolorosas da minha vida. Eu me preocupava como ela ia reagir nesse sentido né. Ela está frágil. Ela está passando pelo pior momento da vida dela, mas ela está vivendo a intensidade do momento”, contou Tarcisinho.