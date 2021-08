Famosos lamentam a morte do ator Tarcísio Meira: ‘Seu legado é eterno’

Ana Maria Braga, Miguel Falabella, Tatá Werneck e Zezé Motta estão entre os famosos que se manifestaram nas redes sociais e ressaltavam o legado deixado pelo ator

A morte do ator Tarcísio Meira deixou a televisão brasileira de luto. O artista estava internado desde o dia 6 de agosto no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, mas não resistiu a doença e faleceu nesta quinta-feira, aos 85 anos. Nas redes sociais, diversos artistas estão prestando homenagens ao veterano ator que deixa um grande legado na televisão e no teatro brasileiro. O talento do ator, que foi casado por 60 anos com a atriz Glória Menezes, foi ressaltado pelos famosos. “A TV e o teatro brasileiro devem honras a esse grande ator. Um beijo imenso em sua amada Glória Menezes e o querido Tarcísio Filho. Espero que muitas homenagens sejam feitas e que sua amada Glória consiga se recuperar rapidamente”, escreveu a atriz e apresentadora Tatá Werneck.

“Querido Tarcísio, com muita dor recebo a notícia da sua partida. O Brasil sabe o quanto você foi grande. Um grande pai, marido, amigo, ator, artista. Ontem com a perda do Paulo José refleti e constatei que estamos ficando órfãos. Sua partida no dia de hoje reforça ainda mais essa minha certeza. Obrigada por tanto, pela sua arte. O meu abraço e sinceros sentimentos à família, Glorinha, amigos, e milhares e milhares de fãs. Mais uma perda sem tamanho. A cultura em luto”, postou a atriz Zezé Motta. “Descanse em paz Tarcísio Meira. E que Deus conforte os corações de amigos e familiares. Seu legado é eterno. Obrigada”, ressaltou a apresentadora Maisa. “Que tristeza mais uma perda! Tarcísio Meira faleceu hoje por conta de complicações da Covid. Meus sentimentos à Glória, ao Tarcísio Filho aos amigos e familiares! Se protejam desse vírus horrível”, enfatizou a apresentadora Ana Maria Braga.

“Há pessoas as quais achamos que não morrerão nunca. Tarcísio Meira, você viverá sempre em nós”, disse o ator Marcos Caruso. “Mais um de nós se vai, mais um ícone da nossa profissão, aquele para quem a palavra galã parece ter sido inventada. Tarcísio reinou absoluto por todos esses anos e encheu de sonhos o imaginário do nosso povo tão sofrido. Seu personagem mais icônico, João Coragem, vive eternamente na velha telefunken da Ilha do Governador, que eu guardei na memória. Com a partida daqueles que nos formaram e inspiraram, mais do que nunca é preciso resistir e manter acesa a chama de nosso ofício tão maltratado nos tempos que correm. Receba meu aplauso e minha singela homenagem. Se conseguirmos salvar o que nos resta de civilização, com certeza você será sempre lembrado! Um beijo carinhoso”, postou o ator e diretor Miguel Falabella.

