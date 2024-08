Glória Pires publica pedido de casamento da filha em jantar de aniversário

Anttónia também postou registros do noivado e descreveu ‘jamais ter imaginado’

A atriz Glória Pires compartilhou um momento emocionante no Instagram neste domingo (18). A também atriz Antonia Morais, conhecida pelo nome artístico Anttónia, filha da artista com o cantor Orlando Morais, foi pedida em casamento pelo namorado, o ator Paulo Dalagnoli, neste final de semana. Na ocasião, a filha dos artistas realizava um jantar de aniversário. “Que essa alegria e essa emoção tão autênticas sejam constantes na vida de vocês”, escreveu Glória. Anttónia também publicou registros do noivado e descreveu “jamais ter imaginado” que seria pedida em casamento durante o jantar. “Obrigada a todos que fizeram parte desse momento e compartilharam da nossa alegria”, disse. Paulo fez uma postagem se declarando à noiva. “Eu vou casar com a mulher da minha vida. […] Anttónia, meu amor, é um privilégio dividir a vida com você. Que venham anos, décadas, séculos ao seu lado”, escreveu.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações do Estadão Conteúdo