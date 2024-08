Médico de Silvio Santos narra últimos momentos do apresentador e revela lição

Neste domingo, geriatra publicou nas redes sociais um depoimento agradecendo à família Abravanel pela confiança

Roberto Nemanis/SBT Nos comentários, o médico recebeu elogios



O médico geriatra Victor Dornelas fez parte da equipe que cuidou de Silvio Santos até os últimos momentos. Neste domingo (18) publicou nas redes sociais um depoimento agradecendo à família Abravanel pela confiança e revelando um conselho inesperado que recebeu do apresentador, que morreu no último sábado (17). “Eu jamais vou me esquecer do nosso longo bate papo na noite do dia 19 de julho, quando você me perguntou o motivo de eu não ser casado. Sem graça, respondi que eu era casado com meus pacientes Ganhei um lendária risada com a reposta e de bônus, outra lição: ‘Conheço poucas pessoas que trabalharam mais do que eu, mas a família é muito importante Dr. Victor, não se esqueça'”.

Nos comentários, o médico recebeu elogios. “Aquece o coração saber que foi cuidado por você”, escreveu uma seguidora. Na postagem, Victor também escreveu: “Cuidar de você foi o maior desafio e o maior privilégio que eu já tive. As últimas semanas foram tão intensas que a sensação foi de que duraram muito mais tempo. Foi tão bonito ver o privilégio no rosto de cada um dos envolvidos na rede de cuidado que montamos. Mais bonito do que isso, foi ver o amor e a fé da sua família. Inabalável, intensa e verdadeira. Um amor que acolheu e nos permitiu praticar uma medicina honesta e humana, preservando a sua biografia”, lê-se na postagem.

Veja a publicação:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Victor Dornelas – Geriatria (@dornelas.victor)

Publicado por Luisa Cardoso