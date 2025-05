Gordão da XJ anuncia fim do namoro com Nicolle Caroline

Influenciador digital publicou sobre a separação por meio de suas redes sociais, revelando que, após 11 meses, ambos optaram por trilhar caminhos diferentes

Reprodução/Instagram "Mesmo com o fim desse ciclo, o carinho e o respeito permanecem", finalizou o influenciador.



O relacionamento entre Gordão da XJ, de 20 anos, e Nicolle Caroline, de 21, chegou ao fim. O influenciador digital anunciou a separação por meio de suas redes sociais, revelando que, após 11 meses, ambos optaram por trilhar caminhos distintos. “Foi uma decisão com respeito, carinho e a consciência de que, se for da vontade de Deus, nossos caminhos podem se cruzar novamente no futuro”, escreveu o influenciador.

Em sua declaração, Gordão demonstrou carinho e respeito por Nicolle, ressaltando a importância do apoio que ela lhe proporcionou durante o tempo em que estiveram juntos. “Eu conheci o amor de verdade. Ela cuidou de mim como ninguém jamais cuidou”. Ele enfatizou que a decisão de encerrar o namoro foi tomada de forma amigável, citando diferenças pessoais como a principal razão para a separação. “Mesmo com o fim desse ciclo, o carinho e o respeito permanecem”, finalizou o influenciador.

Veja a publicação:

*Reportagem produzida com auxílio de IA