Graciele Lacerda se manifesta após especulações de que irá engravidar do filho de Zezé Di Camargo

Influenciadora, que está tentando ficar grávida por fertilização in vitro, recebeu várias perguntas sobre Igor Camargo nas redes sociais

Reprodução/Instagram/gracielelacerdaoficial Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda estão tentando ter um filho por fertilização in vitro



A influenciadora Graciele Lacerda interagiu com seguidores nas redes sociais e ficou impressionada ao receber várias perguntas sobre uma suposta gravidez de Igor Camargo, filho caçula de Zezé Di Camargo com Zilu Godoi. “Vai ter filho com o Igor?”, questionou uma pessoa. “De onde vocês tiram isso?! Chocada”, respondeu a atual mulher de Zezé nos stories do Instagram. “O Igor vai doar o sêmen dele para você? É verdade isso?” perguntou outra pessoa. A influenciadora voltou a se manifestar e disse que estava cheio de especulações do gênero na sua caixinha de perguntas: “Da onde vocês tiraram isso? Pelo amor de Deus, estou chocada! Era só o que me faltava, a essa altura do campeonato sair um trem desse. Alguém pode me explicar onde está isso?”. O cantor sertanejo e a influenciadora já declararam publicamente que estão entendo engravidar por fertilização in vitro. Há cerca de dois meses, o cantor que faz dupla de Luciano falou sobre o assunto ao “Fofocalizando”. “Existe muita maldade hoje nas redes sociais. Eu sou vasectomizado há 12 anos e muita gente pensa que quem é vasectomizado não pode mais ser pai. Pode sim! Para a mulher engravidar nesse processo não é tão fácil como num processo normal, então demora”, comentou. Na mesma ocasião, Graciele confirmou que o casal está tentando ter um filho, mas as duas primeiras tentativas de fertilização não deram certo. “Treinar a gente treina muito, mas no nosso [caso] não tem como ser natural”, brincou.