Graciele Lacerda esclarece se é bancada por Zezé Di Camargo: ‘Jamais vou mentir’

Influenciadora decidiu abriu o jogo com seus seguidores após ser chamada de mentirosa por dizer que não dependia do dinheiro do sertanejo

Reprodução/Instagram/gracielelacerdaoficial Graciele Lacerda disse que não depende do dinheiro de Zezé Di Camargo



Chamada de mentirosa por muitos seguidores, a influenciadora digital Graciele Lacerda decidiu esclarecer se é ou não bancada pelo noivo, o cantor Zezé Di Camargo. O assunto começou a repercutir após Graciele abrir uma caixinha de perguntas no Instagram e dizer a um seguidor que não dependia do dinheiro do marido. “Quem me conhece sabe que sou muito verdadeira, até demais. Eu jamais vou vir aqui e mentir sobre algo ou alguma coisa, eu prefiro omitir ou não responder. Quando abro a caixinha de perguntas, vocês me questionam muito sobre pessoas próximas, eu não respondo para não gerar polêmica, mas tem coisa que não vejo problema em responder. Ontem me perguntaram se o Zezé me banca, eu falei que não e o que teve de gente me mandando mensagem me chamando de mentirosa”, comentou a influenciadora.

Graciele afirmou que se fosse bancada por Zezé não teria problema em falar para seus seguidores. “Ele não me banca. Hoje tenho meu trabalho, tenho meu dinheiro, graças a Deus e graças ao Zezé eu ganho muito bem. Tenho uma gratidão eterna pelo Zezé, ele que abriu as portas para o meu trabalho de hoje, mas eu poderia muito bem não trabalhar. Eu escolhi trabalhar e quero crescer cada vez mais, é gostoso ter sua independência. O Zezé fala que tem orgulho disso.” A influenciadora disse ainda que ela sempre divide as contas com o noivo. “Somos parceiros até nisso, como ele fala, somos parceiros em tudo, na vida e nas finanças. Claro que eu não ganho o que ele ganha, mas o valor que eu ganho eu nunca imaginei ganhar na minha vida. Dá para fazer bastante coisa. Vocês podem me chamar de qualquer coisa, menos de mentirosa, porque isso eu não sou”, finalizou a noiva do sertanejo.