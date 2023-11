Gracielle Lacerda quebra silêncio após criação de suposto fake para atacar família de Zezé di Camargo: ‘Injustiçada’

‘O que estão fazendo comigo é muito grave’, desabafou a influenciadora fitness em suas redes sociais

Reprodução/Instagram/@gracielelacerda Graciele se pronunciou sobre acusações nas redes sociais



A influenciadora Gracielle Lacerda quebrou o silêncio após ela ter sido acusada de criar um perfil fake para atacar a família de Zezé di Camargo. Em um vídeo nas redes sociais, a atual do sertanejo afirmou que está sendo difamada e caluniada. Segundo ela, os fatos irão ser esclarecidos em um momento oportuno. “Infelizmente estou sendo bombardeada, difamada, injustiçada e caluniada. É muito difícil a gente, neste momento, ter uma sabedoria com uma estrutura psicológica. Quando você é verdadeira, você quer dividir esse momento com as pessoas, mas nesse momento tenho que esperar, ficar quieta. Está sendo muito difícil para mim ter que me calar, ter que esperar e ficar quieta. Está sendo um exercício diário para mim, gosto de ser muito transparente sobre o que está acontecendo, só que no momento eu tenho que esperar”, desabafou.

É a minha verdade, eu sei quem eu sou, a minha essência. Isso ninguém vai tirar, ninguém vai mudar. O que estão fazendo comigo é muito grave, cada dia que passa a gente vai descobrindo quem realmente estava do nosso lado”, acrescentou. Segundo fontes do jornalista Léo Dias, Gracielle teria criado um perfil fake para criticar postagens de Zilu e Wanessa Camargo. Em comentários encontrados, a página em questão aparece em fotos da filha de Zezé a acusando de trair o ex-marido.