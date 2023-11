Ex de Jojo Todynho surpreende Jaquelline com pedido de namoro em ‘A Fazenda’

Peões estão na roça desta semana e decidiram iniciar namoro na manhã do dia da eliminação

Reprodução/PlayPlus Lucas homenageou Rachel Sheherazade durante o pedido



O peão Lucas Souza, ex de Jojo Todynho, pediu Jaquelline Gohalski em namoro em ”A Fazenda 15”. O pedido aconteceu na manhã desta quinta-feira, 9, mesma data em que o casal descobrirá o resultado da roça da semana, na qual estão indicados. “Queria saber se você quer namorar comigo”, disse Lucas. Jaquelline se surpreendeu com o pedido, até que Lucas explicou que se inspirou na amiga Rachel Sheherazade para formular alianças. “São alianças, uma é da minha mãe e uma é um anel. Infelizmente não tinha como comprar nada ideal para você. Coloquei o negócio do chapéu da Raquel em volta, ela foi uma das pessoas que selou. Agora você tem que falar se você aceita ou não. Por favor, não nega, não quero passar esse mico para o Brasil”, disse o militar. Jaquelline elogiou a criatividade do peão e aceitou o pedido com euforia. “Você está namorando. Vai que você sai? Não vou deixar você sozinha lá fora, não. Está namorando, hein, se eu sair não quero ninguém aprontando aqui dentro e nem lá fora”, disse Souza. “Está sendo muito legal, não imaginava ficar com alguém [aqui dentro]”, refletiu a ex-BBB.