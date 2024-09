Gracyanne Barbosa defende a autoaceitação e critica padrões de beleza

A influenciadora destacou, em interação com seguidores, que a sociedade tende a estabelecer uma norma, mas que a felicidade é mais importante

Reprodução/Instagram/@graoficial Influenciadora tem 40 anos



Gracyanne Barbosa, aos 40 anos, se manifestou em resposta a críticas direcionadas ao seu corpo. A influenciadora digital, conhecida por compartilhar imagens em lingerie e biquíni, frequentemente recebe tanto elogios quanto comentários negativos sobre sua aparência. Recentemente, em uma interação com seus seguidores no Instagram, ela foi indagada sobre o tamanho de suas partes íntimas. Em sua resposta, Gracyanne enfatizou que o que realmente importa é a busca pela felicidade. Ela destacou que a sociedade tende a estabelecer padrões de beleza, mas, em seguida, se queixa deles. A influenciadora ressaltou que, independentemente do tamanho, sempre haverá insatisfações e críticas.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Keller