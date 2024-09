Qual foi a lembrancinha da festa de 15 anos de Rafa Justus? Kit de luxo tinha até perfume

Filha da apresentadora comemorou seu aniversário em grande estilo, com um evento realizado na sexta-feira, em São Paulo

Reprodução/ Instagram/ @rafapinheirojustus Itens foram personalizados com o monograma da aniversariante



Rafa Justus comemorou seus 15 anos em grande estilo, com uma festa realizada na sexta-feira (30) em São Paulo. A debutante, que é filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, decidiu diversos detalhes da cerimônia, que contou com lembrancinhas especiais para os convidados e para suas melhores amigas. Em suas redes sociais, Ticiane Pinheiro contou o que foi dado aos convidados. Os itens, personalizados com o monograma da aniversariante, eram: um difusor, um chinelo, três sabonetes, dois “bem-vividos” (doces típicos de festas de 15 anos que se assemelham aos bem-casados) e uma bolsa. Ela explicou também que a designer responsável pela bolsa é italiana, e que pinta os objetos à mão. Para as 15 melhores amigas de Rafa, o presente foi mais especial: um perfume Carolina Herrera Blush (Eau de Parfum), que pode custar até R$ 600.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Veja a publicação:

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações do Estadão Conteúdo