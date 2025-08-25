Gracyanne Barbosa muda dieta e rotina de exercícios para perder 10 quilos: ‘Treinando fofo’
Gracyanne Barbosa, famosa por sua dieta no Brasil, decidiu modificar sua rotina de exercícios e alimentação para perder 10 quilos, conforme solicitado pelos instrutores da Dança dos Famosos. A artista, que atualmente pesa 86 quilos, reconhece que essa redução de peso é essencial para executar os movimentos aéreos exigidos pelo programa. Em seu perfil nas redes, ela tem mostrado como tem sido o processo e brincou que está “treinando fofo”. “Vou postar um treino para vocês verem as cargas que eu estou pegando porque além de eu querer perder peso, e aí tem que perder massa, tem que treinar mais de leve, eu também tô sentindo o joelho um pouquinho sobrecarregado. Vocês vão se perguntar quem é essa pessoa que está no lugar de Gra. Mas temos que nos adaptar à fase que a gente está vivendo e eu tenho um objetivo”, explicou
Em apenas uma semana, Gracyanne conseguiu eliminar 4 quilos ao ajustar sua rotina de treinos, diminuindo a intensidade das atividades e aumentando os exercícios cardiovasculares. Além disso, ela cortou a quantidade de ovos que consumia, reduzindo de 40 para 20 unidades. A motivação dela é evidente, e ela se mostra entusiasmada com a recepção positiva do público.
Embora tenha um histórico considerável na dança, Gracyanne enfrenta dificuldades ao dançar em parceria, uma experiência nova para ela. Essa adaptação tem sido um desafio, mas a artista está comprometida em superar as dificuldades e se aprimorar na dança. Recentemente, Gracyanne também se viu obrigada a esclarecer rumores sobre uma suposta rivalidade com Nicole Bahls. Ela enfatizou que, na verdade, sempre mantiveram uma relação amistosa, desmistificando qualquer especulação sobre desentendimentos entre as duas.
*Reportagem produzida com auxílio de IA
