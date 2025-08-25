Gracyanne Barbosa muda dieta e rotina de exercícios para perder 10 quilos: ‘Treinando fofo’

Em apenas uma semana, Gracyanne conseguiu eliminar 4 quilos ao ajustar sua rotina de treinos, diminuindo a intensidade das atividades e aumentando os exercícios cardiovasculare

Gracyanne Barbosa, famosa por sua dieta no Brasil, decidiu modificar sua rotina de exercícios e alimentação para perder 10 quilos, conforme solicitado pelos instrutores da Dança dos Famosos. A artista, que atualmente pesa 86 quilos, reconhece que essa redução de peso é essencial para executar os movimentos aéreos exigidos pelo programa. Em seu perfil nas redes, ela tem mostrado como tem sido o processo e brincou que está “treinando fofo”. “Vou postar um treino para vocês verem as cargas que eu estou pegando porque além de eu querer perder peso, e aí tem que perder massa, tem que treinar mais de leve, eu também tô sentindo o joelho um pouquinho sobrecarregado. Vocês vão se perguntar quem é essa pessoa que está no lugar de Gra. Mas temos que nos adaptar à fase que a gente está vivendo e eu tenho um objetivo”, explicou

Em apenas uma semana, Gracyanne conseguiu eliminar 4 quilos ao ajustar sua rotina de treinos, diminuindo a intensidade das atividades e aumentando os exercícios cardiovasculares. Além disso, ela cortou a quantidade de ovos que consumia, reduzindo de 40 para 20 unidades. A motivação dela é evidente, e ela se mostra entusiasmada com a recepção positiva do público.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Embora tenha um histórico considerável na dança, Gracyanne enfrenta dificuldades ao dançar em parceria, uma experiência nova para ela. Essa adaptação tem sido um desafio, mas a artista está comprometida em superar as dificuldades e se aprimorar na dança. Recentemente, Gracyanne também se viu obrigada a esclarecer rumores sobre uma suposta rivalidade com Nicole Bahls. Ela enfatizou que, na verdade, sempre mantiveram uma relação amistosa, desmistificando qualquer especulação sobre desentendimentos entre as duas.

*Reportagem produzida com auxílio de IA