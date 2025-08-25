Homem preso por ameaçar Felca vendia material infantil nas redes, diz Derrite

Operação policial se concentrou em duas residências, onde o suspeito foi encontrado e preso sob acusações de ameaça, perseguição e associação criminosa em ambiente virtual

Reprodução/Instagram/@felca0 Influenciador digital Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca



A Polícia Civil de São Paulo efetuou, na manhã desta segunda-feira (25) a prisão de um homem suspeito de ameaçar o influenciador digital Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca. A detenção ocorreu em Olinda, Pernambuco, e a identidade do detido não foi revelada. A operação policial se concentrou em duas residências, onde o suspeito foi encontrado e preso sob acusações de ameaça, perseguição e associação criminosa em ambiente virtual. Durante a ação, o homem estava acompanhado de um comparsa, e ambos foram levados para a delegacia. A polícia também confiscou um computador que estava sendo utilizado para realizar as ameaças. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, confirmou a prisão e acrescentou que o suspeito estava envolvido na venda de material relacionado a crianças e adolescentes na internet.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Felca começou a ser alvo de ameaças após expor denúncias sobre a adultização e a pedofilia nas redes sociais. Essas denúncias levaram à prisão de outro influenciador, Hytalo Santos, e de seu parceiro, Israel Nata Vicente, que estão detidos desde o dia 15 de agosto. As prisões foram determinadas pela Justiça da Paraíba, em resposta às denúncias feitas por Felca sobre perfis que promovem a adultização infantil. Hytalo Santos está sob investigação do Ministério Público da Paraíba e do Ministério Público do Trabalho, que apuram a exploração de menores em conteúdos divulgados nas redes sociais.

*Reportagem produzida com auxílio de IA