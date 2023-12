Gracyanne Barbosa rebate críticas após publicar vídeo em que Belo passa protetor solar em sua virilha

Influenciadora fitness respondeu comentários sobre o tamanho de sua parte íntima: ‘Para mim é normal’

Reprodução/Instagram/@graoficial Gracyanne contou que gosta de publicar vídeos nas redes sociais e observar a repercussão



A influenciadora fitness Gracyanne Barbosa causou polêmica após publicar vídeo em que o cantor Belo passa protetor solar em sua virilha. Na publicação, ela planta uma bananeira ao lado de uma árvore, enquanto o cantor passa o produto em suas pernas. Após ter sido criticada pelo tamanho de sua parte íntima no vídeo, a educadora física fez um comentário sobre padrões. “Para falar a real, fico sem entender. Para mim é tão normal, umas com mais, outras com menos, e está tudo bem. Ou vão querer inventar padrão até disso agora?”, questionou. “Nunca iremos agradar a todos. (…) Me divirto demais gravabdo, com os comentários, repercussão, com a galera imitando”, disse. O vídeo em questão viralizou nas redes sociais e gerou comentários sobre a relação do casal. “Eu quero a sorte de um amor tranquilo”, brincou um usuário do Twitter/X, em referência a música do Cazuza. “A foto do Belo passando clareador na virilha da Gracyanne é uma coisa que eu vou precisar de um tempo para digerir”, escreveu outro.

Psicóloga: esse foto do belo e graciane não existe e não pode te machucar Essa foto: https://t.co/IYxMa9jd7a — FP (@Oianelo) December 13, 2023