Grazi Massafera nega término com Caio Castro após apagar algumas fotos com o ator

Tanto a atriz quando o namorado fizeram posts nas redes sociais dizendo que continuam juntos

Reprodução/Instagram/massafera Grazi Massafera apagou algumas fotos do Instagram em que aparece com Caio Castro



A atriz Grazi Massafera foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter nesta quarta-feira, 13, após fãs perceberem que ela apagou várias fotos em que aparece com o ator Caio Castro. Os seguidores começam a desconfiar de uma possível separação depois que surgiram rumores de que o ator teria se encontrado com uma ex-affair sem a namorada. Vale ressaltar que Grazi não apagou todas as fotos com Caio, foram apenas algumas e, após a polêmica, ela negou que tenha terminado seu relacionamento. “Fake news na madrugada. Gente, vamos dormir. Terminei agora ‘The Crown’. Que série maravilhosa”, escreveu a atriz nos stories do Instagram ao compartilhar uma foto que permanece no seu feed na qual está abraçada com o ator. Caio também se manifestou: “Contando os dias para você chegar aqui no paraíso. Obs. Tem fofoca de gente aí que está mais interessante hein…”. Grazi e Caio foram vistos juntos pela primeira vez no Rock in Rio de 2019 e, desde então, eles estão juntos, mas evitam ao máximo falar sobre o relacionamento na mídia. Essa não é a primeira vez que os fãs especulam um término. No final do ano passado, Caio virou assunto ao aparecer em fotos sem aliança.

o caio castro abrindo o perfil da grazi massafera no instagram e vendo que ela excluiu todas as fotos deles juntos pic.twitter.com/aBi1FPp7XX — luis (@heyluisz) January 13, 2021

Grazi arquivou/apagou as fotos com o Caio e com isso vou dormir com meu insta assim pic.twitter.com/L0zQM6FqUD — luiza ˢᶜᶜᵖ (@luizafariast) January 13, 2021

Agora a Grazi Massafera apagou as fotos dela com o Caio Castro. Janeiro ta BOMBANDO de tanto babado que ta tendo pic.twitter.com/9PgbPXKv36 — Rafa🌩 (@SrtaBrotinho) January 13, 2021

o que me deixa triste se isso for verdade mesmo é pq a grazi é SUPER reservada com a vida pessoal dela e pra ela ter assumido o relacionamento com ele publicamente é pq realmente tinha muito sentimento, e o cara vai e faz isso pqp — amanda (@tuitamandy) January 13, 2021

a grazi não tem sorte com macho nenhum pqp que praga foi essa que jogaram nessa mulher pic.twitter.com/LLtlJIR5Mz — alef (@papiccito) January 13, 2021