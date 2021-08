Caio Castro e Grazi Massafera confirmam término, mas ator nega traição

Rumores sobre a separação ficaram mais fortes neste sábado, 28, quando o artista postou uma foto sem aliança

Reprodução/Instagram/massafera Grazi Massafera e Caio Castro estavam juntos desde 2019



Em meio a rumores de separação, o ator Caio Castro confirmou, neste domingo, 29, que não está mais com Grazi Massafera. Em publicação nas redes sociais, Caio disse que o casal decidiu se separar por motivos pessoais e negou qualquer traição. “Nunca fomos de falar da nossa relação, nunca expusemos muita coisa sobre nós, e não será agora que irei alimentar este tipo de reportagem. Mas inventar uma história de traição passa da falta de respeito. Decidimos nos separar por motivos nossos, fomos maduros e respeitamos, antes de mais nada, o nosso amor. E se eu puder pedir alguma coisa, gostaria de pedir respeito pelo que estamos passando. Eu e Grazi. Boa semana a todos”, escreveu o ator.

A atriz também confirmou a notícia em entrevista à revista Ela. “Meu relacionamento com o Caio chegou ao fim porque entendemos ser hora de seguirmos separados”, afirmou Grazi. “O que posso dizer agora é que encerramos com todo respeito à nossa história”, continuou a artista. Caio e Grazi estavam juntos desde 2019. Os rumores sobre a separação ficaram mais fortes neste sábado, 28, quando o ator postou uma foto junto com o ex-piloto de Fórmula 1 Rubens Barrichello onde aparecia sem aliança. Desde que começaram a se relacionar, Grazi e Caio foram discretos e mantiveram o namoro longe da mídia. Essa não é a primeira vez que o fim do relacionamento é especulado. Em novembro do ano passado, Caio desmentiu a separação após aparecer sem aliança e, em janeiro deste ano, o casal também virou assunto, pois Grazi apagou algumas fotos com o ator.