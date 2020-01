Gretchen baba ao compartilhar primeira foto de netinho: ‘Orgulho’

Reprodução/Instagram Bento nasceu na última quarta-feira (8)



Gretchen está toda feliz com a chegada de Bento, o filho de Thammy Miranda e Andressa Ferreira, que nasceu na última quarta-feira (8).

Nesta sexta (10), ela compartilhou a primeira foto do recém-nascido ao lado do pais. “Apresento pra vocês meu neto Bento e sua linda, especial e maravilhosa família. Que orgulho de vocês. Parabéns meus amores Thammy e Andressa, que vocês sejam muitos felizes, mais do que já são”, escreveu Gretchen.

Em suas redes sociais, Andressa também falou sobre a maternidade e o nascimento do primeiro filho. “É inexplicável, muito intenso, é sem dúvida a coisa mais importante que já aconteceu na minha vida, a mais prazerosa, que me trouxe uma felicidade plena e tá só começando!”

Veja o post completo de Gretchen: